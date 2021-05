Vaccinazione anti Covid-19 a Pescara Ulteriori dosi vaccini AstraZeneca e Pfizer (Di venerdì 7 maggio 2021) Pescara - La Asl di Pescara, per accelerare ulteriormente la campagna di Vaccinazione contro la pandemia, ha messo a disposizione dei cittadini della Provincia di Pescara n. 850 dosi di vaccino AstraZeneca destinate agli over 60 (fascia di età 60-79). Le vaccinazioni si terranno presso il Pala Fiere di via Tirino n. 431 nelle mattine di: sabato 8, lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 maggio. È necessaria la prenotazione sul sito del Comune di Pescara al link: http://expwww.comune.Pescara.it/internet/index.php?codice=1087 Per i soggetti fragili del territorio provinciale vengono inoltre destinate 1200 dosi di vaccino Pfizer, che verranno inoculate nelle giornate di giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 maggio ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 7 maggio 2021)- La Asl di, per accelerare ulteriormente la campagna dicontro la pandemia, ha messo a disposizione dei cittadini della Provincia din. 850di vaccinodestinate agli over 60 (fascia di età 60-79). Le vaccinazioni si terranno presso il Pala Fiere di via Tirino n. 431 nelle mattine di: sabato 8, lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 maggio. È necessaria la prenotazione sul sito del Comune dial link: http://expwww.comune..it/internet/index.php?codice=1087 Per i soggetti fragili del territorio provinciale vengono inoltre destinate 1200di vaccino, che verranno inoculate nelle giornate di giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 maggio ...

