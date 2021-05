Usa, Twitter blocca i profili accusati di aggirare il bando a Trump (Di venerdì 7 maggio 2021) Twitter ha sospeso una serie di pagine e profili di utenti conservatori statunitensi, accusati di aver rilanciato tramite i loro profili comunicati o dichiarazioni dell’ex presidente Donald Trump, espulso dalla piattaforma all’inizio di quest’anno con l’accusa di alimentare l’odio e la disinformazione. Secondo Twitter, i profili hanno violato i regolamenti della piattaforma che proibiscono di aggirare il blocco degli account. LEGGI ANCHE –> La sospensione dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America da Facebook e Instagram continua Il profilo Twitter di Trump contava ben 88 milioni di iscritti. Assieme a Twitter, diverse altre piattaforme online hanno messo al bando l’ex ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 maggio 2021)ha sospeso una serie di pagine edi utenti conservatori statunitensi,di aver rilanciato tramite i lorocomunicati o dichiarazioni dell’ex presidente Donald, espulso dalla piattaforma all’inizio di quest’anno con l’accusa di alimentare l’odio e la disinformazione. Secondo, ihanno violato i regolamenti della piattaforma che proibiscono diil blocco degli account. LEGGI ANCHE –> La sospensione dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America da Facebook e Instagram continua Il profilodicontava ben 88 milioni di iscritti. Assieme a, diverse altre piattaforme online hanno messo all’ex ...

