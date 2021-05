Usa, ragazzina di 11 anni spara in una scuola dell’Idaho: tre feriti (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Ha estratto la pistola dalla zaino e ha fatto fuoco, ferendo due studenti di una scuola dell’Idaho (Usa) media e un adulto. Per poi fuggire a gambe levate. Terrorismo? Gesto di un pazzo? Non proprio, a sparare è stata una ragazzina di 11 anni, studentessa di prima media. Un gesto clamoroso quanto inquietante, con una tragedia evitata per un soffio anche grazie a un insegnante intervenuto prontamente per bloccare la ragazzina e riuscendo a toglierle l’arma prima che lo ripetesse. L’istituto è stato poi evacuato e la ragazzina arrestata. Una ragazzina di 11 anni che avrebbe potuto compiere l’ennesima strage Lo sceriffo della contea di Jefferson, Steve Anderson, fa sapere che la studentessa ha sparato più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Ha estratto la pistola dalla zaino e ha fatto fuoco, ferendo due studenti di una(Usa) media e un adulto. Per poi fuggire a gambe levate. Terrorismo? Gesto di un pazzo? Non proprio, are è stata unadi 11, studentessa di prima media. Un gesto clamoroso quanto inquietante, con una tragedia evitata per un soffio anche grazie a un insegnante intervenuto prontamente per bloccare lae riuscendo a toglierle l’arma prima che lo ripetesse. L’istituto è stato poi evacuato e laarrestata. Unadi 11che avrebbe potuto compiere l’ennesima strage Lo sceriffo della contea di Jefferson, Steve Anderson, fa sapere che la studentessa hato più ...

Advertising

IlPrimatoN : Sfiorata l'ennesima strage in una scuola americana - larenait : La giovane è stata poi disarmata da un insegnante #Usa #rigbymiddleschool - UnioneSarda : #Usa - Ragazzina spara in una scuola dell'#Idaho, tre i feriti - bxsita : RT @sxhizzomale: @champagnefez dimmi che sei una ragazzina viziata stereotipata che non riesce a creare un'impronta della propria personali… - sxhizzomale : @champagnefez dimmi che sei una ragazzina viziata stereotipata che non riesce a creare un'impronta della propria pe… -