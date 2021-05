Usa, ragazza spara in una scuola media in Idaho: tre feriti (Di venerdì 7 maggio 2021) Una ragazza di prima media ha sparato a due studenti e un custode, ferendoli, in una scuola media dell'Idaho, negli Usa. La giovane è stata poi disarmata da un insegnante. Lo riferiscono i media ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) Unadi primahato a due studenti e un custode, ferendoli, in unadell', negli Usa. La giovane è stata poi disarmata da un insegnante. Lo riferiscono i...

