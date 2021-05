Uomini e Donne, Eleonora Rocchini si è rifatta il seno: FOTO PRIMA E DOPO (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex protagonista di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini ha deciso di cambiare la taglia del suo seno e ha ceduto alla chirurgia estetica: scopriamo le FOTO PRIMA e DOPO l’intervento! Leggi anche: Eleonora Rocchini: è amore con l’ex cognato Nunzio (VIDEO) Eleonora Rocchini si è rifatta il seno La famosa corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer, Eleonora Rocchini ha ceduto alle lusinghe... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex protagonista diha deciso di cambiare la taglia del suoe ha ceduto alla chirurgia estetica: scopriamo lel’intervento! Leggi anche:: è amore con l’ex cognato Nunzio (VIDEO)si èilLa famosa corteggiatrice di, oggi influencer,ha ceduto alle lusinghe...

Advertising

robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - BlakelyRyder : . fossi uno psicologo /psichiatra prenderei ogni giorno appunti da #uominiedonne è una miniera di fuori-di-testa… - sardo1951 : RT @Monicanpl: Le donne e gli uomini che non riescono ad avere figli, chi sceglie di non averne. Quelle frasi sulla famiglia offendono tut… -