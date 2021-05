Uomini e donne, Eleonora Rocchini ha ceduto alla chirurgia estetica: ecco le foto del prima e del dopo (Di venerdì 7 maggio 2021) Eleonora Rocchini è ricorsa alla chirurgia estetica. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne era uscita dal programma di Canale 5 nel 2016 insieme a Oscar Branzani, dopo la fine della loro relazione è stata al centro della polemica per la sua storia con Nunzio Moccia. Ultimamente alcuni rumor avevano parlato anche di una rottura col suo fidanzato, ma Eleonora aveva stroncato qualsiasi voce pubblicando sui social una romantica dichiarazione. La Rocchini a marzo ha lanciato un suo brand e nelle sue Instagram stories ha mostrato i modelli della sua linea di costumi. Indossandoli, si nota che ha scelto di aumentare la taglia del suo seno. L’ex corteggiatrice toscana in passato ha smentito ogni tipo di ritocchino o di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 maggio 2021)è ricorsa. L’ex corteggiatrice diera uscita dal programma di Canale 5 nel 2016 insieme a Oscar Branzani,la fine della loro relazione è stata al centro della polemica per la sua storia con Nunzio Moccia. Ultimamente alcuni rumor avevano parlato anche di una rottura col suo fidanzato, maaveva stroncato qualsiasi voce pubblicando sui social una romantica dichiarazione. Laa marzo ha lanciato un suo brand e nelle sue Instagram stories ha mostrato i modelli della sua linea di costumi. Indossandoli, si nota che ha scelto di aumentare la taglia del suo seno. L’ex corteggiatrice toscana in passato ha smentito ogni tipo di ritocchino o di ...

