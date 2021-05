Uomini e Donne 7 maggio, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico (Di venerdì 7 maggio 2021) Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, ultimi giorni prima del gran finale. La trasmissione condotta da Maria De Filippi è infatti all’ultima curva prima del consueto stop estivo. Nelle prossime settimane gli ultimi nodi verranno sciolti, soprattutto quelli relativi al Trono classico. I tre tronisti sono infatti chiamati a scegliere entro maggio. C’è chi lo ha già fatto, come hanno anticipato nei giorni scorsi le talpe del Vicolo delle news, che hanno assistito alla scelta di Samantha Curcio. La tronista lo scorso 2 maggio ha detto ‘sì’ ad un corteggiatore. E proprio oggi potremmo assistere alla sua decisione. In quel caso la puntata sarà dedicata interamente a lei. La tronista dopo aver conosciuto diversi corteggiatori, si è concentrata ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) Ultima puntata settimanale di, ultimi giorni prima del gran finale. La trasmissione condotta da Maria De Filippi è infatti all’ultima curva prima del consueto stop estivo. Nelle prossime settimane gli ultimi nodi verranno sciolti, soprattutto quelli relativi al. I tre tronisti sono infatti chiamati a scegliere entro. C’è chi lo ha già fatto, come hanno anticipato nei giorni scorsi le talpe del Vicolo delle news, che hanno assistito alla scelta di Samantha Curcio. La tronista lo scorso 2ha detto ‘sì’ ad un corteggiatore. E propriopotremmo assistere alla sua decisione. In quel caso la puntata sarà dedicata interamente a lei. La tronista dopo aver conosciuto diversi corteggiatori, si è concentrata ...

