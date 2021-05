Untore HIV ai domiciliari, Romina Scaloni: “Tradita dalla legge, potrei trovarmelo davanti” (Di venerdì 7 maggio 2021) Romina Scaloni commenta il provvedimento della Corte d’Appello con cui a Claudio Pinti, condannato a 16 anni e 8 mesi in primo grado per aver contagiato con il virus HIV lei e un’altra ex compagna poi deceduta, sono stati concessi i domiciliari. «È una decisione incomprensibile, appresa dai giornali che mi ha fatto ripiombare nell’incubo iniziato tre anni». Romina Scaloni commenta così la decisione della Corte d’Assise d’Appello di concedere i domiciliari a Claudio Pinti, l’autotrasportatore di Montecarotto condannato a 16 anni per aver contagiato con l’Hiv l’ex fidanzata e aver provocato la morte dell’ex compagna Giovanna Gorini. La Corte d’Assise d’Appello ha concesso i domiciliari su istanza dell’avvocato difensore di Pinti, concedendo all’uomo, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021)commenta il provvedimento della Corte d’Appello con cui a Claudio Pinti, condannato a 16 anni e 8 mesi in primo grado per aver contagiato con il virus HIV lei e un’altra ex compagna poi deceduta, sono stati concessi i. «È una decisione incomprensibile, appresa dai giornali che mi ha fatto ripiombare nell’incubo iniziato tre anni».commenta così la decisione della Corte d’Assise d’Appello di concedere ia Claudio Pinti, l’autotrasportatore di Montecarotto condannato a 16 anni per aver contagiato con l’Hiv l’ex fidanzata e aver provocato la morte dell’ex compagna Giovanna Gorini. La Corte d’Assise d’Appello ha concesso isu istanza dell’avvocato difensore di Pinti, concedendo all’uomo, ...

50kasteriski : Mi è comparso in TL il video dell'untore di HIV. So già che ci penserò per i prossimi 15 giorni. - Davide70405052 : RT @redazioneiene: “Andrà a curarsi nel mio stesso ospedale, rischio di incontrarlo ogni volta”, dice Romina. Vi abbiamo raccontato questa… - redazioneiene : “Andrà a curarsi nel mio stesso ospedale, rischio di incontrarlo ogni volta”, dice Romina. Vi abbiamo raccontato qu… - statodelsud : Untore Hiv: Pg Ancona a riesame, no agli arresti domiciliari - Pino__Merola : Untore Hiv: Pg Ancona a riesame, no agli arresti domiciliari -