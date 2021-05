“Un’onda anomala che mi ha travolto”: Laura Boldrini parla del tumore | VIDEO (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri Laura Boldrini, ospite in collegamento a Piazzapulita, ha raccontato come ha scoperto di essere malata di un tumore alle ossa e cosa ha significato per lei “Un’onda anomala che mi ha travolto”: Laura Boldrini parla del tumore VIDEO La deputata del Partito Democratico spiega di stare meglio “Diciamo che il percorso è lungo però l’operazione è aandata bene. Per me è stata una grande sorpresa, come quando arriva Un’onda anomala e ti porta via, è successo così, scopri le tue debolezze, e le priorità cambiano. Molte cose non hanno più senso. Ho affrontato questo tumore, che non si sa da quanto tempo fosse lì. L’ho scoperto per caso, devo ringraziare ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri, ospite in collegamento a Piazzapulita, ha raccontato come ha scoperto di essere malata di unalle ossa e cosa ha significato per lei “che mi ha”:delLa deputata del Partito Democratico spiega di stare meglio “Diciamo che il percorso è lungo però l’operazione è aandata bene. Per me è stata una grande sorpresa, come quando arrivae ti porta via, è successo così, scopri le tue debolezze, e le priorità cambiano. Molte cose non hanno più senso. Ho affrontato questo, che non si sa da quanto tempo fosse lì. L’ho scoperto per caso, devo ringraziare ...

