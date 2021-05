Un’estate all’insegna della rinascita e la riscoperta del nostro paese (Di venerdì 7 maggio 2021) Nelle prossime settimane, complice il ritorno delle giornate miti e l’allentamento progressivo delle misure contro la pandemia,sempre più connazionali cominceranno a godersi delle parentesi di relax nel nostro paese. Alla riscoperta di luoghi incantevoli dell’Italia La pandemia ha indubbiamente contribuito a ridurre sensibilmente la libertà di movimento a livello internazionale, favorendo al contempo la riscopertadelle bellezze di casa nostra. Grazie anche al territorio unico, composto da località marittime e montane dai contrasti spettacolari, l’Italia è scelta come meta turistica non solo dagli stranieri, ma anche dai nostri connazionali. Quest’anno, secondo le ultime previsioni, oltre alle case vacanza saranno anche le offerte di villaggi in Calabria per le vacanze ideali per le famiglie – e non solo – a ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 7 maggio 2021) Nelle prossime settimane, complice il ritorno delle giornate miti e l’allentamento progressivo delle misure contro la pandemia,sempre più connazionali cominceranno a godersi delle parentesi di relax nel. Alladi luoghi incantevoli dell’Italia La pandemia ha indubbiamente contribuito a ridurre sensibilmente la libertà di movimento a livello internazionale, favorendo al contempo ladelle bellezze di casa nostra. Grazie anche al territorio unico, composto da località marittime e montane dai contrasti spettacolari, l’Italia è scelta come meta turistica non solo dagli stranieri, ma anche dai nostri connazionali. Quest’anno, secondo le ultime previsioni, oltre alle case vacanza saranno anche le offerte di villaggi in Calabria per le vacanze ideali per le famiglie – e non solo – a ...

Advertising

_harrysjiuliet : RT @takemelsewhere: Io ricordo come se fosse ieri quel pomeriggio di luglio in cui decisi di guardare SÇK (che era da poco iniziata in Turc… - thebursin___ : RT @takemelsewhere: Io ricordo come se fosse ieri quel pomeriggio di luglio in cui decisi di guardare SÇK (che era da poco iniziata in Turc… - hznll28 : RT @takemelsewhere: Io ricordo come se fosse ieri quel pomeriggio di luglio in cui decisi di guardare SÇK (che era da poco iniziata in Turc… - sonogiada__ : RT @takemelsewhere: Io ricordo come se fosse ieri quel pomeriggio di luglio in cui decisi di guardare SÇK (che era da poco iniziata in Turc… - corte_rosaria : RT @fran_ozgegurel: Sarà un'altra estate meravigliosa, all'insegna dell'amore e del divertimento #MrWrong #ÖzgeGürel #CanYaman #EzGür #BayY… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’estate all’insegna Ecco tutte le nuove promozioni OPPO per un'estate completamente all'insegna del ''tech'' Hardware Upgrade