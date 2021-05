Una Vita, anticipazioni spagnole: una sconcertante richiesta (Di venerdì 7 maggio 2021) Mentre nel corso delle prossime puntate di Una Vita il pubblico assisterà alla drammatica morte di Ursula Dicenta,le anticipazioni spagnole raccontano che la domestica continuerà a far parlare di sé ad Acacias anche dopo la sua dipartita attraverso una serie di lettere che verranno recapitate ai vicini e che avranno proprio la sua firma. Oltre a Genoveva Salmeron, che rimarrà scioccata dalle parole cariche di odio e risentimento che la sua ex governante le riserverà, anche Agustina si troverà tra le mani una lettera della defunta Ursula e sarà così sconvolta da non riuscire ad aprire immediatamente la busta. In seguito, la domestica di Felipe si confronterà con Fabiana circa quella delicata questione e la donna la esorterà a leggere la lettera che Ursula le ha scritto prima di morire proprio per capire cose volesse dirle la Dicenta. ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 maggio 2021) Mentre nel corso delle prossime puntate di Unail pubblico assisterà alla drammatica morte di Ursula Dicenta,leraccontano che la domestica continuerà a far parlare di sé ad Acacias anche dopo la sua dipartita attraverso una serie di lettere che verranno recapitate ai vicini e che avranno proprio la sua firma. Oltre a Genoveva Salmeron, che rimarrà scioccata dalle parole cariche di odio e risentimento che la sua ex governante le riserverà, anche Agustina si troverà tra le mani una lettera della defunta Ursula e sarà così sconvolta da non riuscire ad aprire immediatamente la busta. In seguito, la domestica di Felipe si confronterà con Fabiana circa quella delicata questione e la donna la esorterà a leggere la lettera che Ursula le ha scritto prima di morire proprio per capire cose volesse dirle la Dicenta. ...

Advertising

OfficialASRoma : Darboe: “Come tutti sanno, ho avuto una storia particolare. Sono arrivato con un lungo viaggio. È stata dura, ma da… - MediasetPlay : Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite d… - LaStampa : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - jmkoosmos : sia benedetta coinquilina che oggi ha fatto le crêpes !!! ne ho appena mangiata una con la nutella e penso di aver… - claraspada : @claraspada #AlloSpecchio #SalaLettura 'Sorridi allo specchio. Fallo ogni mattina e inizierai a vedere una grand… -