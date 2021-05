Una Vita, anticipazioni spagnole: Casilda e Rosina socie, addio Felipe (Di venerdì 7 maggio 2021) Addii, partenze, ritorni, affari, morte, tanti i cambiamenti che arricchiranno le future puntate di Una Vita e a svelarlo sono le anticipazioni. Pochi giorni fa, in Spagna è stato trasmesso il finale e ciascun personaggio ha trovato la sua più appropriata fine. Dopo aver, per lungo tempo, seminato distruzione e morte, la malvagia Genoveva Salmeron pagherà le sue malefatte con la sua stessa Vita. Ma quello che interessa maggiormente è il finale riservato alla dolce Casilda, per lei, difatti, si prospetta un clamoroso colpo di scena! Spoiler Una Vita: addio a Felipe Felipe lascerà per sempre il suo quartiere e lo farà in dolce compagnia. Dopo anni e anni di amori finiti male, l'avvocato Alvarez Hermoso si deciderà a seguire la sua nuova fiamma Dori. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 7 maggio 2021) Addii, partenze, ritorni, affari, morte, tanti i cambiamenti che arricchiranno le future puntate di Unae a svelarlo sono le. Pochi giorni fa, in Spagna è stato trasmesso il finale e ciascun personaggio ha trovato la sua più appropriata fine. Dopo aver, per lungo tempo, seminato distruzione e morte, la malvagia Genoveva Salmeron pagherà le sue malefatte con la sua stessa. Ma quello che interessa maggiormente è il finale riservato alla dolce, per lei, difatti, si prospetta un clamoroso colpo di scena! Spoiler Unalascerà per sempre il suo quartiere e lo farà in dolce compagnia. Dopo anni e anni di amori finiti male, l'avvocato Alvarez Hermoso si deciderà a seguire la sua nuova fiamma Dori. ...

