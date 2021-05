UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 8 maggio 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) anticipazioni puntata 1167 di Una VITA di sabato 8 maggio 2021: Leggi anche: Una VITA anticipazioni: nuovi problemi per CAMINO, ci sarà un duello? Santiago svela a Marcia chi è davvero: il suo nome è Israel ed è il gemello del marito morto, arrivato ad Acacias convocato da Andrade. Il suo scopo era quello di impedire le nozze di Marcia e Felipe. Emilio rivela a Cinta, José Miguel e Arantxa di aver visto Margarita intenta ad aggiungere una strana polverina nel tè di Bellita. Ma il giovane Pasamar aveva per fortuna pensato a raccogliere il sacchetto con la boccetta che donna aveva fatto cadere. In questo modo, ora José Miguel è in grado di far analizzare immediatamente la polverina dal medico. Camino e Felicia hanno un altro litigio su Maite e Felicia ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 7 maggio 2021)1167 di Unadi: Leggi anche: Una: nuovi problemi per CAMINO, ci sarà un duello? Santiago svela a Marcia chi è davvero: il suo nome è Israel ed è il gemello del marito morto, arrivato ad Acacias convocato da Andrade. Il suo scopo era quello di impedire le nozze di Marcia e Felipe. Emilio rivela a Cinta, José Miguel e Arantxa di aver visto Margarita intenta ad aggiungere una strana polverina nel tè di Bellita. Ma il giovane Pasamar aveva per fortuna pensato a raccogliere il sacchetto con la boccetta che donna aveva fatto cadere. In questo modo, ora José Miguel è in grado di far analizzare immediatamente la polverina dal medico. Camino e Felicia hanno un altro litigio su Maite e Felicia ...

Advertising

OfficialASRoma : Darboe: “Come tutti sanno, ho avuto una storia particolare. Sono arrivato con un lungo viaggio. È stata dura, ma da… - LaStampa : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - matteosalvinimi : Onore e giustizia per Mario Cerciello Rega. Un abbraccio alla signora Rosa Maria: 'Non mi riporterà Mario, non ci r… - FioriFlavio : La capacità di #GustiFake alias Gustinicchi di peggiorare un già pessimo tweet è proverbiale deve essere 'IN PALLON… - reginagggggge : @sonoilgrinch Il fatto delle etichette bla bla solite scuse per non prendersi le responsabilità. A me l’etichetta s… -