Una Vita, anticipazioni dal 10 al 16 maggio: un terribile omicidio (Di venerdì 7 maggio 2021) Ad Una Vita si prospetta una settimana di fuoco soprattutto per quanto concerne gli intrighi di Genoveva Salmeron e il destino di Ursula Dicenta. Le anticipazioni della soap opera spagnola dal 10 al 16 maggio annunciano che il giorno della vigilia di Natale Israel ribadirà a Marcia di amarla e, nonostante la giovane sia molto risentita, non lo respingerà, mentre Ursula accuserà Genoveva di aspettare un figlio dal marito di Marcia. In casa Dominguez, nel frattempo, dalle analisi si confermerà che Margarita ha avvelenato Bellita, ma la Del Campo pregherà i suoi familiari di inVitare a cena l'amica. Più tardi, Cinta, con la complicità di Liberto ed Emilio, farà arrestare la Carrion, mentre Camino, dopo un'accesa discussione con Emilio, organizzerà una cena a sorpresa per la famiglia e chiederà perdono a Felicia. Dal ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 7 maggio 2021) Ad Unasi prospetta una settimana di fuoco soprattutto per quanto concerne gli intrighi di Genoveva Salmeron e il destino di Ursula Dicenta. Ledella soap opera spagnola dal 10 al 16annunciano che il giorno della vigilia di Natale Israel ribadirà a Marcia di amarla e, nonostante la giovane sia molto risentita, non lo respingerà, mentre Ursula accuserà Genoveva di aspettare un figlio dal marito di Marcia. In casa Dominguez, nel frattempo, dalle analisi si confermerà che Margarita ha avvelenato Bellita, ma la Del Campo pregherà i suoi familiari di inre a cena l'amica. Più tardi, Cinta, con la complicità di Liberto ed Emilio, farà arrestare la Carrion, mentre Camino, dopo un'accesa discussione con Emilio, organizzerà una cena a sorpresa per la famiglia e chiederà perdono a Felicia. Dal ...

