Una Vita anticipazioni dal 10 al 16 maggio: la morte di Ursula (Di venerdì 7 maggio 2021) Si chiude un importante capitolo con l'uscita di scena dell'ex istitutrice; questo non è l'unico colpo di scena della prossima settimana: Bellita è ormai in fin di Vita e Maite lascia Camino L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 7 maggio 2021) Si chiude un importante capitolo con l'uscita di scena dell'ex istitutrice; questo non è l'unico colpo di scena della prossima settimana: Bellita è ormai in fin die Maite lascia Camino L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

OfficialASRoma : Darboe: “Come tutti sanno, ho avuto una storia particolare. Sono arrivato con un lungo viaggio. È stata dura, ma da… - LaStampa : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - matteosalvinimi : Onore e giustizia per Mario Cerciello Rega. Un abbraccio alla signora Rosa Maria: 'Non mi riporterà Mario, non ci r… - ir1380persian : RT @forat_1361: ????George Jordak (scrittore cristiano libanese) dice: Assomigliava a un padre compassionevole per il popolo che a un governa… - alebi69 : RT @kikiejiji: @Dischivolanti La vita è spesso una merda, succedono cose di cui non ci si capacita né ora e né mai ;( -