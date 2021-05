Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 maggio 2021, pianificata la morte di Ursula! (Di venerdì 7 maggio 2021) Genoveva dice basta alle intromissioni di Ursula e così nelle puntate di Una Vita che vedrete su Canale 5 dal 10 al 15 maggio 2021, la Salmeron giunge alla conclusione che è giunto il momento di liberarsi della Dicenta una volta per tutte. Per questo motivo da precise istruzioni a Santiago, il quale però sarà diffidente credendo che sia un imbroglio. Infatti non resterà in silenzio, andando da Felipe a fare incredibili rivelazioni. Quale sarà la reazione dell’avvocato? Tutto quello che accadrà nelle puntate di Una Vita in onda dal 10 al 15 maggio 2021 Trame di lunedì 10 maggio 2021: le puntate mostrano che siamo giunti alla Vigilia di Natale e che, complice l’atmosfera del momento, Santiago rivelerà a Marcia di essere realmente innamorato di lei e le ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 maggio 2021) Genoveva dice basta alle intromissioni di Ursula e così nelle puntate di Unache vedrete su Canale 5 dal 10 al 15, la Salmeron giunge alla conclusione che è giunto il momento di liberarsi della Dicenta una volta per tutte. Per questo motivo da precise istruzioni a Santiago, il quale però sarà diffidente credendo che sia un imbroglio. Infatti non resterà in silenzio, andando da Felipe a fare incredibili rivelazioni. Quale sarà la reazione dell’avvocato? Tutto quello che accadrà nelle puntate di Unain onda dal 10 al 15Trame di lunedì 10: le puntate mostrano che siamo giunti alla Vigilia di Natale e che, complice l’atmosfera del momento, Santiago rivelerà a Marcia di essere realmente innamorato di lei e le ...

