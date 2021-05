Una rondine non fa primavera, ma due chef che lasciano gli hotel sì (Di venerdì 7 maggio 2021) Se a un giorno di distanza due grandissimi chef lasciano due importanti cucine d’hotel, non siamo davanti a due cambiamenti di vita personali, ma probabilmente stiamo assistendo a una delle prime grandi rivoluzioni che il Covid ha causato. Ha dato il via alle danze Andrea Aprea, da 10 anni alla guida del Vun, il ristorante che lo chef partenopeo ha portato alle due stelle Michelin, all’interno dell’hotel Park Hyatt di Milano, proprio all’imbocco della Galleria. Lo ha fatto con un messaggio su Instagram, molto commentato, molto condiviso: «Non è mai facile prendere decisioni, ma questa l’ho presa con molta riflessione … soprattutto in un momento storico come questo, ma ho deciso di inseguire il mio sogno, vi informo che lascio la gestione delle cucine del Park Hyatt Milano e del Vun per aprire il mio ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 7 maggio 2021) Se a un giorno di distanza due grandissimidue importanti cucine d’, non siamo davanti a due cambiamenti di vita personali, ma probabilmente stiamo assistendo a una delle prime grandi rivoluzioni che il Covid ha causato. Ha dato il via alle danze Andrea Aprea, da 10 anni alla guida del Vun, il ristorante che lopartenopeo ha portato alle due stelle Michelin, all’interno dell’Park Hyatt di Milano, proprio all’imbocco della Galleria. Lo ha fatto con un messaggio su Instagram, molto commentato, molto condiviso: «Non è mai facile prendere decisioni, ma questa l’ho presa con molta riflessione … soprattutto in un momento storico come questo, ma ho deciso di inseguire il mio sogno, vi informo che lascio la gestione delle cucine del Park Hyatt Milano e del Vun per aprire il mio ...

Advertising

AnnaMulas4 : RT @TestaAgnese: Avete mai osservato una rondine volare? Sembra davvero celebrare il miracolo della vita ?? - robertaquerald2 : RT @ItaliaTrashin: Non io che ho appena scoperto che la Giorgina di Rondine è una delle ragazze che corteggiò Luigi a U&D #prelemi - ItaliaTrashin : Non io che ho appena scoperto che la Giorgina di Rondine è una delle ragazze che corteggiò Luigi a U&D #prelemi - LeonDellaVegaL : RT @TeoJed: Le persone belle non vanno tenute strette..bisogna lasciarle volare libere intorno a noi. Stringereste mai una rondine!? - TweetdiVersi : Io sento il suono e so esattamente dove si trova e mi perdoni pure un romantico: non di campane né di angeli né di… -