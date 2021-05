Una nuova luce splende sull’eroe antimafia che presto sarà Beato (Di venerdì 7 maggio 2021) In vista della beatificazione imminente, prevista per domenica 9 maggio, una nuova interessante pubblicazione, getta una luce nuova su Rosario Livatino. Non chiamatelo ragazzino. Rosario Livatino, un giudice contro la mafia (Paoline, 2021) è il saggio di carattere didattico-formativo realizzato dall’insegnante e scrittore Marco Pappalardo e dedicato al giudice assassinato dalla mafia 31 anni fa. L'articolo proviene da La luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 7 maggio 2021) In vista della beatificazione imminente, prevista per domenica 9 maggio, unainteressante pubblicazione, getta unasu Rosario Livatino. Non chiamatelo ragazzino. Rosario Livatino, un giudice contro la mafia (Paoline, 2021) è il saggio di carattere didattico-formativo realizzato dall’insegnante e scrittore Marco Pappalardo e dedicato al giudice assassinato dalla mafia 31 anni fa. L'articolo proviene da Ladi Maria.

Advertising

RobertoBurioni : Se a ottobre salterà fuori una nuova variante (Dio non voglia) e servirà un nuovo vaccino chi lo svilupperà con i brevetti sospesi? Cuba? - MediasetPlay : Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite d… - matteosalvinimi : A #Terni oggi inauguriamo una nuova sede e diamo il benvenuto a un nuovo sindaco, che si aggiunge ai tanti bravi am… - SailorCarmie : Nel nuovo trailer di #SailorMoonEternal ho notato due differenze tra l'adattamento italiano e quello inglese. Sail… - idda_bi : RT @MediasetPlay: Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite di ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Fedez: modello di vita o ipocrita? In pochi, ad esempio, sanno che il decreto non va ad istituire una nuova legge, bensì ad inasprirne una già esistente, aggiungendo delle aggravanti legate all'omofobia, al razzismo e ad altri ...

Top Dieci: ospiti Gianna Nannini, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, stasera su Rai1 Stasera su Rai1 , alle 21:25, torna Top Dieci , il varietà - gioco condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda dall'Auditorium del Foro Italico di Roma. Una nuova occasione per le famiglie di giocare e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche in questa terza puntata ci saranno ospiti eccellenti, prima fra tutti ...

Comunali: S.Giovanni Teatino, nasce 'Una nuova mossa' Agenzia ANSA Bollettino Covid oggi 7 maggio: 10.554 casi, 207 morti, tasso di positività scende al 3,2% Il bollettino Covid di oggi venerdì 7 maggio: sono 10.554 i nuovi contagi (ieri erano 11.807 i positivi), 207 i morti registrati nelle ...

Su Radio24 il podcast “La variante Parenzo” Dalla politica all’attualità all’economia, dalla cronaca al calcio, di tutto ciò di cui si dibatte sui media analizzato da un altro punto di vista, sempre eccentrico e qualche volta irriverente.

In pochi, ad esempio, sanno che il decreto non va ad istituirelegge, bensì ad inasprirnegià esistente, aggiungendo delle aggravanti legate all'omofobia, al razzismo e ad altri ...Stasera su Rai1 , alle 21:25, torna Top Dieci , il varietà - gioco condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda dall'Auditorium del Foro Italico di Roma.occasione per le famiglie di giocare e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche in questa terza puntata ci saranno ospiti eccellenti, prima fra tutti ...Il bollettino Covid di oggi venerdì 7 maggio: sono 10.554 i nuovi contagi (ieri erano 11.807 i positivi), 207 i morti registrati nelle ...Dalla politica all’attualità all’economia, dalla cronaca al calcio, di tutto ciò di cui si dibatte sui media analizzato da un altro punto di vista, sempre eccentrico e qualche volta irriverente.