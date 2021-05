Una mappa dell'Italia senza il 'rosso', Sardegna in bilico tra giallo e arancione (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Dovrebbe essere una mappa dell'Italia senza zone rosse quella che uscirà dopo la riunione della cabina di regia ministero della Salute-Iss e le relative ordinanze del ministro Speranza. Nell'ultima settimana di monitoraggio si osserva in Italia "un miglioramento generale del rischio", con nessuna Regione a rischio alto per la seconda settimana consecutiva Sei Regioni hanno una classificazione di rischio moderato (di cui una, Calabria, ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 15 Regioni hanno una classificazione di rischio basso. Una Regione (Molise) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l'uno. Tutte le Regioni hanno una trasmissibilità compatibile con uno ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Dovrebbe essere unazone rosse quella che uscirà dopo la riunionea cabina di regia ministeroa Salute-Iss e le relative ordinanze del ministro Speranza. Nell'ultima settimana di monitoraggio si osserva in"un miglioramento generale del rischio", con nessuna Regione a rischio alto per la seconda settimana consecutiva Sei Regioni hanno una classificazione di rischio moderato (di cui una, Calabria, ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 15 Regioni hanno una classificazione di rischio basso. Una Regione (Molise) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l'uno. Tutte le Regioni hanno una trasmissibilità compatibile con uno ...

Advertising

uPigno : RT @AlekosPrete: Una mappa creata dal collettivo @InfoAntifa per tenere traccia delle aggressioni fasciste, naziste, razziste, omofobe in I… - chryselephanto : RT @AlekosPrete: Una mappa creata dal collettivo @InfoAntifa per tenere traccia delle aggressioni fasciste, naziste, razziste, omofobe in I… - ForestaliNews : Una mappa dell’Italia senza zone rosse, ma quasi totalmente gialla - Sim1Pierini : RT @Antifaxismoa: @AneIrazabal Una mappa creata dal collettivo @InfoAntifa per tenere traccia delle aggressioni fasciste, naziste, razzist… - Gertrud84929332 : RT @bordoni_russia: Una mappa delle esercitazioni militari condotte in Europa nel 2020 è stata pubblicata dall'esercito finlandese. Le man… -