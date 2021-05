UN PASSO DAL CIELO 6, anticipazioni settima puntata di giovedì 13 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) anticipazioni settima puntata della fiction Un PASSO dal CIELO 6 – I guardiani, in onda giovedì 13 maggio 2021 in prima serata su Rai 1: Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR: Eda e Serkan, su Canale 5 arriva il loro grande amore! Nel nuovo episodio, intitolato Il sentiero delle ore, il corpo senza vita di un ragazzo viene rinvenuto poco distante da un monastero che si trova nelle montagne. Stavolta Vincenzo e Francesco hanno dunque a che fare con una comunità di monaci e svolgono le loro indagini sull’accaduto, rendendosi conto che, se non c’è perdono, si può arrivare a compiere gesti estremi… Francesco riesce a guardare in faccia il proprio passato, anche se ciò è destinato a risvegliare fantasmi piuttosto pericolosi. Vincenzo cerca di aiutare Carolina a realizzare un ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 7 maggio 2021)della fiction Undal6 – I guardiani, in onda132021 in prima serata su Rai 1: Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR: Eda e Serkan, su Canale 5 arriva il loro grande amore! Nel nuovo episodio, intitolato Il sentiero delle ore, il corpo senza vita di un ragazzo viene rinvenuto poco distante da un monastero che si trova nelle montagne. Stavolta Vincenzo e Francesco hanno dunque a che fare con una comunità di monaci e svolgono le loro indagini sull’accaduto, rendendosi conto che, se non c’è perdono, si può arrivare a compiere gesti estremi… Francesco riesce a guardare in faccia il proprio passato, anche se ciò è destinato a risvegliare fantasmi piuttosto pericolosi. Vincenzo cerca di aiutare Carolina a realizzare un ...

