Un insetto a cena? Da oggi si può, l’Europa ha dato l’ok (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Unione Europea ha dato il via libera all’immissione sul mercato culinario di un insetto. Si tratta del Tenebrione mugnaio. insetto (AdobeStock)C’è sempre una prima volta. La notizia era nell’aria da un po’ di tempo a dir la verità ma ora ha ottenuto i crismi dell’ufficialità. Il comitato sulle piante, animali, cibi e mangimi infatti ha dato il permesso di poter commercializzare per uso culinario un particolare tipo d’insetto. Stiamo parlando della larva seccata del Tenebrione mugnaio. Questo particolare insetto è un coleottero, noto come tarma da farina. Questa nuova tipologia di cibo dovrà essere utilizzata interamente e seccata come snack o come ingrediente in alcuni prodotti alimentari. La larva del Tenebrione è una specie infestante e può essere usata sia ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Unione Europea hail via libera all’immissione sul mercato culinario di un. Si tratta del Tenebrione mugnaio.(AdobeStock)C’è sempre una prima volta. La notizia era nell’aria da un po’ di tempo a dir la verità ma ora ha ottenuto i crismi dell’ufficialità. Il comitato sulle piante, animali, cibi e mangimi infatti hail permesso di poter commercializzare per uso culinario un particolare tipo d’. Stiamo parlando della larva seccata del Tenebrione mugnaio. Questo particolareè un coleottero, noto come tarma da farina. Questa nuova tipologia di cibo dovrà essere utilizzata interamente e seccata come snack o come ingrediente in alcuni prodotti alimentari. La larva del Tenebrione è una specie infestante e può essere usata sia ...

Advertising

scarlots : RT @andreafin8: #Insetti per cena: via libera #Ue alla vendita @sole24ore - andreafin8 : #Insetti per cena: via libera #Ue alla vendita @sole24ore - Dedalus12470353 : Pascoli San Lorenzo, io lo so perché tanto/ di stelle per l’aria tranquilla/ arde e cade, perché sì gran pianto/ ne… -