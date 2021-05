Un Giro d'Italia pieno di domande senza risposte (Di venerdì 7 maggio 2021) L’unica certezza al Giro d’Italia 2021 è il percorso (qui tutte le tappe di questa edizione). Ventun tappe per 3.479,9 chilometri totali, tre cronometro ad aprire chiudere e dare il Giro di boa alla corsa, 44 salite per 405,9 chilometri complessi e un dislivello di oltre 25mila metri. Almeno a dirlo in numeri. Il resto è tutto un complesso di cose che fa sì che tutto rimanga appeso in bilico come una maglia rosa stesa senza mollette sui fili del balcone. Perché tra chi vorrebbe raggiungere Milano vestendo il simbolo del primato i dubbi sono molto più delle certezze. A tal punto che tutto appare possibile, fattibile. Diceva Luciano Pezzi – prima sagace corridore dell’èra di Bartali e Coppi, poi direttore sportivo di Gimondi e Moser, infine deus ex machina della Mercatone Uno di Pantani – che “nulla è meglio ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) L’unica certezza ald’2021 è il percorso (qui tutte le tappe di questa edizione). Ventun tappe per 3.479,9 chilometri totali, tre cronometro ad aprire chiudere e dare ildi boa alla corsa, 44 salite per 405,9 chilometri complessi e un dislivello di oltre 25mila metri. Almeno a dirlo in numeri. Il resto è tutto un complesso di cose che fa sì che tutto rimanga appeso in bilico come una maglia rosa stesamollette sui fili del balcone. Perché tra chi vorrebbe raggiungere Milano vestendo il simbolo del primato i dubbi sono molto più delle certezze. A tal punto che tutto appare possibile, fattibile. Diceva Luciano Pezzi – prima sagace corridore dell’èra di Bartali e Coppi, poi direttore sportivo di Gimondi e Moser, infine deus ex machina della Mercatone Uno di Pantani – che “nulla è meglio ...

