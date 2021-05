Un anno dopo la liberazione, la nuova vita di Silvia Romano (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 9 maggio del 2020 tornava in Italia Silvia Romano, il 9 maggio del 2020 tornava in Italia dopo 18 mesi di prigionia in Somalia, a seguito del rapimento in Kenya. La milanese, che al suo ritorno ha dovuto affrontare forse un inaspettato clamore mediatico, legato non solo alla sua storia ma alla conversione all’Islam, un anno dopo ha stravolto la sua vita. La 26enne si è sposata, come riportano oggi i principali quotidiani italiani, con un amico di infanzia e non vive più a Milano ma nell’hinterland dove insegna lingue straniere in una scuola per adulti, come spiegato in un’intervista a “La Stampa”. Le nozze con l’amico, Paolo di origini sarde, si sono svolte già diversi mesi fa a ottobre a Campegine, un paesino di poco più di 5 mila abitanti nella provincia di Reggio Emilia. L’uomo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 9 maggio del 2020 tornava in Italia, il 9 maggio del 2020 tornava in Italia18 mesi di prigionia in Somalia, a seguito del rapimento in Kenya. La milanese, che al suo ritorno ha dovuto affrontare forse un inaspettato clamore mediatico, legato non solo alla sua storia ma alla conversione all’Islam, unha stravolto la sua. La 26enne si è sposata, come riportano oggi i principali quotidiani italiani, con un amico di infanzia e non vive più a Milano ma nell’hinterland dove insegna lingue straniere in una scuola per adulti, come spiegato in un’intervista a “La Stampa”. Le nozze con l’amico, Paolo di origini sarde, si sono svolte già diversi mesi fa a ottobre a Campegine, un paesino di poco più di 5 mila abitanti nella provincia di Reggio Emilia. L’uomo ...

Advertising

Internazionale : Settantamila studenti disabili e con bisogni di apprendimento speciali tra l’aprile e il giugno 2020 sono rimasti s… - lauraboldrini : Luana ha perso la vita a 22 anni, in un'azienda tessile in provincia di Prato. Deve finire la retorica del giorno d… - ZZiliani : Sono 19, tutti sul campo e come per altri club ne mancano diversi causa verme. Il merito di #Conte (oltre ad aver p… - rtl1025 : ?? #SilviaRomano, la cooperante rapita in Kenya, tornata in Italia dopo diciassette mesi di prigionia, ha una nuova… - Emanule94671372 : @sandrobah @irachetirigira Non meriti risposta visto che dopo un anno non hai capito nulla, non hai studiato nulla… -