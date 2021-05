UFFICIALE – Superlega | nove club abbandonano il torneo | accordo con la UEFA

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tra le italiane rimane soltanto la Juventus come parte delClamorosa svolta nella questione. In una notalacomunica che… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: La SuperLega è adesso ufficialmente sciolta. La Uefa ha ottenuto che i 9 club uscenti sottoponessero u… - DiMarzio : #Superlega, restano coinvolte solo Juventus, Real Madrid e Barcellona - MarcoBellinazzo : Superlega? Golpe? Cospirazione? Niente di tutto questo. Nel Consiglio della Lega di Serie A (e non solo) se ne dis… - Filoribs : RT @InterCM16: Nove club (tra cui l’#Inter) firmano un accordo con l'UEFA e abbandonano la Superlega. - fantapiu3 : #UEFA, arriva il comunicato ufficiale sulle squadre uscite dalla #SuperLega. #fantacalcio #campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Superlega

Sembra non finire più, la querelle a proposito della: nonostante il nuovo torneo europeo ad inviti sia tramontato nel giro di pochi giorni, ... In particolare, un comunicatodiffuso ...Passodell'Uefa nei confronti dei 9 club 'pentiti' che hanno lasciato laormai rimasta solo nelle mani di Real Madrid, Juventus e Barcellona . Il Milan è vicino all'addio. Nel comunicato ...Uefa SuperLega Sanzioni / Alcuni giorni fa, il fallito progetto Superlega ha monopolizzato l’attenzione mediatica. Quando l’intesa tra i 12 club fondatori sembrava essere stata raggiunta, però, c’è ...Uefa, UFFICIALE l'accordo con 9 club: sciolta la Superlega. Deferite Juve, Real e Barça, rischiano ancora del 07/05/2021 alle 19:15 Ora è ufficiale, la Superlega non esiste più. Tramite un comunicato, ...