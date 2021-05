UFFICIALE Niente Italia per Thauvin: si accasa al Tigres (Di venerdì 7 maggio 2021) Florian Thauvin, nel mirino anche di alcune squadre di Serie A, è stato ufficializzato dal Tigres in Messico La carriera di Florian Thauvin proseguirà in Messico. L’esterno francese, in scadenza di contratto con il Marsiglia, è stato infatti ufficializzato dal Tigres attraverso un annuncio sui propri canali. Il calciatore piaceva anche ad alcune squadre Italiane, su tutte il Milan che lo aveva messo nel mirino per la prossima stagione. ¡Florian Thauvin ya es Tigre! #PerfilTigre #EstoEsTigres #BienvenidoFlorian — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) May 7, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Florian, nel mirino anche di alcune squadre di Serie A, è stato ufficializzato dalin Messico La carriera di Florianproseguirà in Messico. L’esterno francese, in scadenza di contratto con il Marsiglia, è stato infatti ufficializzato dalattraverso un annuncio sui propri canali. Il calciatore piaceva anche ad alcune squadrene, su tutte il Milan che lo aveva messo nel mirino per la prossima stagione. ¡Florianya es Tigre! #PerfilTigre #EstoEs#BienvenidoFlorian — ClubOficial (@Oficial) May 7, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

