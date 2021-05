Ufficiale, Dazn trasmetterà la Liga in Italia fino al 2024 (Di venerdì 7 maggio 2021) Dazn trasmetterà la Liga in Italia fino al 2024. Le sfide del campionato spagnolo erano già disponibili nell’offerta dal debutto della piattaforma in Italia nel 2018. Dunque, come anticipato nelle scorse settimane da Calcio e Finanza, il campionato spagnolo resterà un’esclusiva Dazn. «Una bella notizia per tutti gli appassionati di sport che con la nuova L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 maggio 2021)lainal. Le sfide del campionato spagnolo erano già disponibili nell’offerta dal debutto della piattaforma innel 2018. Dunque, come anticipato nelle scorse settimane da Calcio e Finanza, il campionato spagnolo resterà un’esclusiva. «Una bella notizia per tutti gli appassionati di sport che con la nuova L'articolo

Advertising

TUTTOINTER : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Dazn trasmetterà la #Liga spagnola in Italia fino al 2024 - CalcioFinanza : Ufficiale, #Dazn trasmetterà la #Liga spagnola in Italia fino al 2024 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - DAZN e LaLiga ancora insieme per i prossimi tre anni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - DAZN e LaLiga ancora insieme per i prossimi tre anni - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - DAZN e LaLiga ancora insieme per i prossimi tre anni -