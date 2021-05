Ufficiale | accordo tra UEFA e i 9 club usciti dalla Super Lega Il comunicato

(Di venerdì 7 maggio 2021) Laha definito uncon i 9che sono. “In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo – si legge nella nota della– 9 dei 12coinvolti nel progetto cosiddetto “” hanno presentato allauna “Dichiarazione di impegno del” che definisce la posizione dei, compreso il loro impegno alle competizionipere alle competizioni nazionali per. Laha convocato un Emergency Panel del suo Comitato Esecutivo, che ha preso in debita considerazione lo spirito e il contenuto della ...

Juventus, Real Madrid e Barcellona adesso rischiano grosso. Con un documentogli altri nove club che facevano parte della Superlega hanno chiesto scusa all' Uefa e trovato unper rientrare senza sanzioni eccessive, ma dovendo comunque pagare una multa ...Commenta per primo Ora è, la Superlega non esiste più . Tramite un comunicato, infatti, l'Uefa ha annunciato di aver stretto uncon nove club usciti dal progetto presentato lo scorso 18 aprile. Come da ...Ora è ufficiale: c'è l'accordo tra la UEFA e i 9 club pentiti che hanno lasciato la SuperLega. Mentre Real Madrid, Barcellona e Juventus minacciano azioni legali verso gli ex alleati, rischiano addiri ...L’Uefa ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con i nove club che hanno lasciato la Superlega, ovvero Inter, Milan, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, ...