UEFA, rilasciate le Licenze stadi per la prossima stagione: per il Napoli confermato il ‘Maradona’ (Di venerdì 7 maggio 2021) La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, in data 7 maggio 2021, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza UEFA per quanto riguarda la stagione 2021/2022, considerando il manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2020, preso atto delle relazioni degli esperti, ha stabilito di rilasciare la Licenza UEFA alle seguenti società: CLUB MASCHILI Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Gewiss stadium di Bergamo)Bologna F.C. 1909 S.p.A. (stadio Renato Dall’Ara di Bologna)Cagliari Calcio S.p.A. (stadio Friuli/Dacia Arena di Udine)C.F. Fiorentina S.p.A. (stadio Artemio Franchi di Firenze)C. Internazionale Milano S.p.A. (stadio Giuseppe ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 maggio 2021) La Commissione di primo grado delle, in data 7 maggio 2021, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenzaper quanto riguarda la2021/2022, considerando il manuale delle– Edizione 2020, preso atto delle relazioni degli esperti, ha stabilito di rilasciare la Licenzaalle seguenti società: CLUB MASCHILI Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Gewissum di Bergamo)Bologna F.C. 1909 S.p.A. (o Renato Dall’Ara di Bologna)Cagliari Calcio S.p.A. (o Friuli/Dacia Arena di Udine)C.F. Fiorentina S.p.A. (o Artemio Franchi di Firenze)C. Internazionale Milano S.p.A. (o Giuseppe ...

Advertising

FIGCfemminile : ????? | Rilasciate le Licenze #UEFA per la stagione 2021/2022 a 7?? società di Serie A @TIM_vision ??… - gilnar76 : UEFA, rilasciate le ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - zazoomblog : Comunicato FIGC: rilasciate le Licenze UEFA per il 2021-22 a 17 club di Serie A. La lista - #Comunicato #FIGC:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Rilasciate le Licenze UEFA per la stagione 2021/2022 a 17 club di Serie A: confermato lo Stadio Maradona pe… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Rilasciate le Licenze UEFA per la stagione 2021/2022 a 17 club di Serie A: confermato lo Stadio Maradona pe… -