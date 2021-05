Uefa perdona 9 club della Super League. Deferiti Juventus, Barcellona e Real (Di venerdì 7 maggio 2021) Nove club della Super League perdonati dall’Uefa, con tre (Juventus, Real Madrid e Barcellona) è ancora battaglia. “Ho detto al Congresso Uefa che ci vuole un’organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore soprattutto in questi giorni di prova sui social media.Questi club hanno fatto proprio questo”. Il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, come si legge sul sito ufficiale della Confederazione, rende note le misure di reintegro per nove club (Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) fondatori della Superlega. “Juve, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Noveti dall’, con tre (Madrid e) è ancora battaglia. “Ho detto al Congressoche ci vuole un’organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore soprattutto in questi giorni di prova sui social media.Questihanno fatto proprio questo”. Il presidente, Aleksander Ceferin, come si legge sul sito ufficialeConfederazione, rende note le misure di reintegro per nove(Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) fondatorilega. “Juve, ...

