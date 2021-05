Ue: Draghi, ‘non allentiamo troppo presto stimoli bilancio’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) – “Non allentiamo troppo presto gli stimoli di bilancio”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al panel sul tema ‘Employment e Jobs’ al Social Summit di Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) – “Nonglidi bilancio”. Così il premier Mario, intervenendo al panel sul tema ‘Employment e Jobs’ al Social Summit di Porto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lucianonobili : “Siamo riusciti a imporre per la prima volta un Pnrr che guarda al futuro: investimenti che non si vedevano da 40 a… - ilriformista : Il giudizio dell’economista @VeroDeRomanis sul Pnrr di #Draghi: ' Profondamente cambiato rispetto a quello di Conte… - matteorenzi : Messaggio agli inconsolabili: il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all’autogri… - CorriereCitta : Draghi “Italia non è come dovrebbe essere, con Pnrr cambio di passo” - DirettaSicilia : Draghi “Italia non è come dovrebbe essere, con Pnrr cambio di passo”, -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ‘non Draghi: “Il governo prende un rischio ragionato, riaprono le attività all’aperto. Usciremo dal debito con la crescita” La Stampa