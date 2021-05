Tutti gli eventi del Parlamento europeo in Italia per la Festa dell’Europa (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 9 maggio di ogni anno si celebra la Festa dell’Europa, ricordando la dichiarazione con cui nel 1950 l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman diede inizio al processo d’integrazione europea. Per il 71esimo anniversario l’ufficio del Parlamento europeo in Italia ha organizzato diversi eventi per partecipare attivamente ai dibattiti e alle questioni legate al futuro dell’Unione Europea. #EUROPEDAY: Opportunità per il presente e sfide per il futuroVenerdì 7 maggio alle ore 11, Scuola Zoo e l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano insieme agli studenti delle scuole lombarde festeggiano il 9 maggio #EuropeDay e discutono delle opportunità presenti e delle sfide future dell’Europa. L’evento andrà in diretta sul canale Twitch ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 9 maggio di ogni anno si celebra la, ricordando la dichiarazione con cui nel 1950 l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman diede inizio al processo d’integrazione europea. Per il 71esimo anniversario l’ufficio delinha organizzato diversiper partecipare attivamente ai dibattiti e alle questioni legate al futuro dell’Unione Europea. #EUROPEDAY: Opportunità per il presente e sfide per il futuroVenerdì 7 maggio alle ore 11, Scuola Zoo e l’Ufficio dela Milano insieme agli studenti delle scuole lombarde festeggiano il 9 maggio #EuropeDay e discutono delle opportunità presenti e delle sfide future. L’evento andrà in diretta sul canale Twitch ...

