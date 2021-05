Turismo sicuro, nasce il nuovo prodotto assicurativo di Gbsapri rivolto a Regioni e Comuni (Di venerdì 7 maggio 2021) I cambiamenti globali e repentini avvenuti durante questo ultimo difficile anno, tra gli altri hanno messo in gravi difficoltà alcuni dei settori più preziosi e remunerativi del nostro Paese. In prima linea tra questi il settore turistico, che per secoli è stato un traino per l’economia italiana. La stagione estiva e le vacanze possono rappresentare una svolta per il rilancio del Turismo e dell’economia nazionale, oggi messi in crisi dal Covid-19. Per poter rilanciare il Turismo Gbsapri, broker di assicurazioni leader nel settore, ha sviluppato il prodotto “Turismo sicuro”, che già sta trovando interesse in molte Regioni Comuni. Grazie al supporto di molti professionisti del risk management in ambito turistico e ricettivo, “Turismo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) I cambiamenti globali e repentini avvenuti durante questo ultimo difficile anno, tra gli altri hanno messo in gravi difficoltà alcuni dei settori più preziosi e remunerativi del nostro Paese. In prima linea tra questi il settore turistico, che per secoli è stato un traino per l’economia italiana. La stagione estiva e le vacanze possono rappresentare una svolta per il rilancio dele dell’economia nazionale, oggi messi in crisi dal Covid-19. Per poter rilanciare il, broker di assicurazioni leader nel settore, ha sviluppato il”, che già sta trovando interesse in molte. Grazie al supporto di molti professionisti del risk management in ambito turistico e ricettivo, “...

