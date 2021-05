Turismo, alla Bit di Milano il Grandtour digitale proposto dal Premio Penisola sorrentina (Di venerdì 7 maggio 2021) “La bellezza è il tesoro nascosto dell’economia”: con la frase di Roberto Napoletano si apre Grand Tour, l’ecosistema digitale del paesaggio e della fotografia. Un progetto che sarà tra i contenuti presentati alla Bit di Milano dal Premio Penisola sorrentina Arturo Esposito, coespositore della Regione Campania. La Bit, quest’anno in digital edition, si svolgerà dal 9 all’11 maggio per gli operatori, e dal 12 al 14 maggio per pubblico di viaggiatori. “Nessuna città è sola – dichiara Felice Casucci, assessore regionale campano al Turismo – se vi è un custode che vigila sulla sua bellezza”. Ispirato dalla “Carta di Sorrento”, manifesto del Premio rivolto alla valorizzazione ambientale, turistica e culturale dell’Italia, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) “La bellezza è il tesoro nascosto dell’economia”: con la frase di Roberto Napoletano si apre Grand Tour, l’ecosistemadel paesaggio e della fotografia. Un progetto che sarà tra i contenuti presentatiBit didalArturo Esposito, coespositore della Regione Campania. La Bit, quest’anno in digital edition, si svolgerà dal 9 all’11 maggio per gli operatori, e dal 12 al 14 maggio per pubblico di viaggiatori. “Nessuna città è sola – dichiara Felice Casucci, assessore regionale campano al– se vi è un custode che vigila sulla sua bellezza”. Ispirato d“Carta di Sorrento”, manifesto delrivoltovalorizzazione ambientale, turistica e culturale dell’Italia, ...

