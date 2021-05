TS – Inter, De Paul a Milano non per mercato. Futuro? Alte le richieste dell’Udinese, serve richiesta del giocatore (Di venerdì 7 maggio 2021) Rodrigo De Paul sempre nei radar dell’Inter La visita al ristorante di Javier Zanetti, da parte di Rodrigo De Paul, ha riacceso le voci di mercato sull’argentino da sempre nei radar dei dirigenti dell’Inter. Come spiega Tuttosport, il giocatore si trovava a Milano per motivi personali e un Futuro in nerazzurro è possibile con uno sconto da parte dell’Udinese che per lasciarlo andare via chiede non meno di 35 milioni di euro. “Dunque nessun incontro di mercato, ma se vogliamo, un segnale di come Milano sia una città nella quale De Paul probabilmente si trasferirebbe volentieri. Il feeling argentino che da sempre si respira nell’Inter potrebbe tornare utile, ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Rodrigo Desempre nei radar dell’La visita al ristorante di Javier Zanetti, da parte di Rodrigo De, ha riacceso le voci disull’argentino da sempre nei radar dei dirigenti dell’. Come spiega Tuttosport, ilsi trovava aper motivi personali e unin nerazzurro è possibile con uno sconto da parteche per lasciarlo andare via chiede non meno di 35 milioni di euro. “Dunque nessun incontro di, ma se vogliamo, un segnale di comesia una città nella quale Deprobabilmente si trasferirebbe volentieri. Il feeling argentino che da sempre si respira nell’potrebbe tornare utile, ...

