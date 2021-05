“Trasportata d’urgenza in ospedale”. Nuovo malore all’Isola dei Famosi: la naufraga portata via in braccio da Valentina Persia (Di venerdì 7 maggio 2021) Non c’è pace per ‘L’Isola dei Famosi’. A pochissimo dalla nuova puntata con Ilary Blasi un Nuovo contrattempo ha colpito uno dei concorrenti del reality show. Una naufraga è stata costretta ad andare via d’urgenza da Playa Reunion dopo aver accusato un malore. Il mancamento sembra essere arrivato improvvisamente e dunque si è reso necessario il suo temporaneo abbandono per approfondire la situazione. Ci saranno sicuramente accertamenti medici per saperne di più. Guardando le immagini del daytime del 7 maggio, si può notare che la malcapitata protagonista ha avuto grosse difficoltà anche a camminare ed è stata aiutata a salire a bordo della barca. Una situazione inaspettata, che sta facendo preoccupare. Ormai è da settimane che i telespettatori sono ansiosi per le condizioni di salute dei naufraghi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Non c’è pace per ‘L’Isola dei’. A pochissimo dalla nuova puntata con Ilary Blasi uncontrattempo ha colpito uno dei concorrenti del reality show. Unaè stata costretta ad andare viada Playa Reunion dopo aver accusato un. Il mancamento sembra essere arrivato improvvisamente e dunque si è reso necessario il suo temporaneo abbandono per approfondire la situazione. Ci saranno sicuramente accertamenti medici per saperne di più. Guardando le immagini del daytime del 7 maggio, si può notare che la malcapitata protagonista ha avuto grosse difficoltà anche a camminare ed è stata aiutata a salire a bordo della barca. Una situazione inaspettata, che sta facendo preoccupare. Ormai è da settimane che i telespettatori sono ansiosi per le condizioni di salute dei naufraghi, ...

