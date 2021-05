Tottenham, ipotesi Rafa Benitez per la panchina degli Spurs (Di venerdì 7 maggio 2021) La stampa britannica fa circolare un’indiscrezione circa il possibile prossimo allenatore del Tottenham: il nome fatto è quello di Rafa Benitez. L’ex allenatore di Liverpool, Chelsea e Newcastle ha terminato lo scorso gennaio la sua ultima avventura da allenatore, quando ha dovuto lasciare il Dalian (squadra della Chinese Super-League) per motivi familiari legati al Covid. ”Guardo tutte le partite di Premier League e anche le partite di Championship, sono sempre pronto. La mia priorità è l’Inghilterra, la Premier League, la mia famiglia vive qui (a Liverpool ndr) … mi piace lo stile del calcio inglese”, ha spiegato in una intervista lo spagnolo che in Italia ha allenato Inter e Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) La stampa britannica fa circolare un’indiscrezione circa il possibile prossimo allenatore del: il nome fatto è quello di. L’ex allenatore di Liverpool, Chelsea e Newcastle ha terminato lo scorso gennaio la sua ultima avventura da allenatore, quando ha dovuto lasciare il Dalian (squadra della Chinese Super-League) per motivi familiari legati al Covid. ”Guardo tutte le partite di Premier League e anche le partite di Championship, sono sempre pronto. La mia priorità è l’Inghilterra, la Premier League, la mia famiglia vive qui (a Liverpool ndr) … mi piace lo stile del calcio inglese”, ha spiegato in una intervista lo spagnolo che in Italia ha allenato Inter e Napoli. SportFace.

