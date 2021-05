Torino Barriera di Milano | Massimo Bianco ha ucciso l’ex Angela D’Argenio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Femminicidio adi, nato a Brindisi, guardia giurata, al culmine di un litigio ha afferrato una Smith&Wesson semiautomatica sparando ad, 48 anni, otto colpi da distanza ravvicinata.si era separata dal marito da due mesi, maera rimasto a vivere nello stesso condominio, in un appartamento diverso, per restare vicino ai figli (una ragazza di 25 anni, già sposata e con un figlio, e un ragazzo di 16 anni che abitava con la madre). La lite tra i due è finita a colpi di pistola sparati dall’uomo contro la donna, di due anni più giovane, appena rincasata dopo avere fatto la spesa. L’omicidio è avvenuto in un appartamento di corso Novara ...

Advertising

DomaniGiornale : Una guardia giurata di 50 anni ha ucciso la moglie sparandole alcuni colpi di pistola, a #Torino. Il femminicidio è… - MIPiemonte : ?? A32 - Torino-Bardonecchia ? Divieto di transito in Barriera Di Salbertrand in direzione Bardonecchia stoccaggio m… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code a tratti causa traffico intenso tra Barriera Di Milano Est (Km 138,2) e A4 Svincolo Viale M… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia fine code causa traffico intenso tra Barriera Di Milano Est (Km 138,2) e A4 Svincolo Sesto San G… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code causa traffico intenso tra Barriera Di Milano Est (Km 138,2) e A4 Svincolo Sesto San Giovan… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Barriera

... al civico 87, nel quartieredi Milano: si tratta di una zona posta alla periferia nord ... volto tumefatto" FEMMINICIDIO A: MARITO E MOGLIE SI STAVANO SEPARANDO Circa il femminicidio di ...... il dramma è avvenuto in un appartamento nel quartieredi Milano , periferia nord di. Qui, in Corso Novara , una coppia formata da due 50enni avrebbero pesantemente discusso, sin ...Torino, una guardia giurata ha ucciso oggi la moglie in casa sparandole alcuni colpi di pistola. Il femminicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in corso Novara ...Ennesimo tragico femminicidio oggi pomeriggio. Questa volta a Torino, in corso Novara, nel quartiere di Barriera di Milano. Dopo l’ennesima lite, Massimo Bianco, guardia giurata di 50 anni, ha sparato ...