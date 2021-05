Torino, ancora out Milinkovic-Savic e Murru. Il report odierno (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua la preparazione del Torino, al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica contro l’Hellas Verona (calcio d’inizio alle ore 15). Dopo l’analisi tattica a video, Davide Nicola ha dapprima fatto svolgere l’attivazione muscolare con torelli, poi ha diretto esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla. Terapie per Milinkovic-Savic e Murru. Domani in calendario una sessione di allenamento. ALLENAMENTO Analisi tattica ed esercitazioni a tema in vista di #VeronaTorino https://t.co/UcggiDY0fO#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) May 7, 2021 Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua la preparazione del, al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica contro l’Hellas Verona (calcio d’inizio alle ore 15). Dopo l’analisi tattica a video, Davide Nicola ha dapprima fatto svolgere l’attivazione muscolare con torelli, poi ha diretto esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla. Terapie per. Domani in calendario una sessione di allenamento. ALLENAMENTO Analisi tattica ed esercitazioni a tema in vista di #Veronahttps://t.co/UcggiDY0fO#SFT —Football Club (@FC 1906) May 7, 2021 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

BentivogliMarco : Oggi a Torino : No-Tav insieme a Rifondazione comunista, Usb e Potere al Popolo ostentano una ghigliottina. ??Per… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Sermig e Giro d’Italia insieme per rendere la corsa ancora più bella ?? - GiorgioAntonel1 : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Sermig e Giro d’Italia insieme per rendere la corsa ancora più bella ?? - AngeloPassa : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Sermig e Giro d’Italia insieme per rendere la corsa ancora più bella ?? - stefanocasalec : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Sermig e Giro d’Italia insieme per rendere la corsa ancora più bella ?? -