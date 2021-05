(Di venerdì 7 maggio 2021) Questa sera torna in prima serata “Top”, il game show di Rai1 condotto dae dedicato ai, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Top, il varietà gioco del venerdì sera, offre una nuova occasione per le famiglie di “” e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana duedi celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani. La seconda da Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti. Ospite della serata Gianna Nannini che, intervistata da...

Advertising

bubinoblog : TOP DIECI: CARLO CONTI E DUE NUOVE SQUADRE DI VIP PER GIOCARE SUI GUSTI DEGLI ITALIANI - NaliSupporter : ?? | #curiosità Dieci di @NaliOfficial entra nelle top 25 delle tre grandi città italiane su Apple Music: #19 - Rom… - AlessioDelFreo : Top Dieci 2004 Musica & Storia - GuidaTVPlus : 07-05-2021 21:25 #Rai1 Top Dieci #Costume&società,gameshow,divertimento #Giochi&quiz,varietà #StaseraInTV - zazoomblog : Top Dieci: anticipazioni ospiti e squadre della terza puntata 7 maggio 2021 - #Dieci: #anticipazioni #ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : TOP DIECI

... è stata una giornata positiva, abbiamo dimostrato che possiamo essere davvero vicini alla10 - ... Il circuito mi sembra migliorato, la nuova curvami piace: credo che questa nuova ...giorni incredibili per Gabriele Piraino, classe 2003, tesserato per il Ct Palermo,100 delle classifiche juniores e numero 2 in Italia under 18. Sulla terra rossa di Antalya in Turchia, al ...Rkomi fan man bassa. Il rapper centra l'en plein ed primo con il nuovo album Taxi Driver nella classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, e anche tra i vinili ...L' Oroscopo settimanale dal 10 al 16 maggio 2021 è pronto a dare nuova linfa ai desideri più agognati oppure a rinverdire sogni e speranze. Come sempre l'Astrologia è pronta a dire la propria in merit ...