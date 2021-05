Tom Clancy’s The Division Heartland: annunciato il capitolo free to play (Di venerdì 7 maggio 2021) L’universo di Tom Clancy’s The Division si espanderà presto con un nuovo capitolo, Heartland, caratterizzato da meccaniche free to play Sebbene siano stati da poco confermati i nuovi contenuti in arrivo per The Division 2, Ubisoft non sembra intenzionata a risparmiare gli sforzi volti ad ampliare l’universo del suo popolare franchise shooter. D’altro canto sarebbe quanto mai controproducente non sfruttare la fanbase di oltre 40 milioni di giocatori a livello mondiale, il cui numero potrebbe senza dubbio ampliarsi proprio grazie a Tom Clancy’s The Division Heartland, titolo free to play annunciato dal publisher transalpino. Tom Clancy’s The ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 maggio 2021) L’universo di TomThesi espanderà presto con un nuovo, caratterizzato da meccanichetoSebbene siano stati da poco confermati i nuovi contenuti in arrivo per The2, Ubisoft non sembra intenzionata a risparmiare gli sforzi volti ad ampliare l’universo del suo popolare franchise shooter. D’altro canto sarebbe quanto mai controproducente non sfruttare la fanbase di oltre 40 milioni di giocatori a livello mondiale, il cui numero potrebbe senza dubbio ampliarsi proprio grazie a TomThe, titolotodal publisher transalpino. TomThe ...

Advertising

Teleblogmag : Ubisoft conferma che il film Tom Clancy's The Division è in sviluppo e arriverà su #Netflix - Nextplayer_it : Ubisoft annuncia un aggiornamento sull’espansione dell’universo Tom Clancy’s The Division - tivooweb : L'universo di Tom Clancy's The Division si espande con nuovi progetti - infoitscienza : Ubisoft condivide nuovi dettagli riguardo all’espansione dell’universo di Tom Clancy’s The Division - Nerdmovieprod : Ubisoft annuncia l’espansione dell’universo di Tom Clancy’s The Division #TheDivision -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Clancy’s Tom Clancy' s The Division si espande! L' annuncio di Ubisoft Zazoom Blog