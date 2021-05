Tirrenia, il tribunale concede altro tempo: tavolo a Roma, si tratta per scongiurare fallimento (Di venerdì 7 maggio 2021) È braccio di ferro a tre fra Cin, commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria e Mise sul salvataggio dell’ex compagnia marittima di bandiera che rischia il fallimento dopo che il pm del tribunale di Milano, Roberto Fontana, ha chiesto ai giudici di decidere sul destino del vettore nel quale lavorano oltre 6mila persone. Compagnia Italiana di Navigazione del gruppo Onorato, proprietaria del marchio Tirrenia, ha depositato al tribunale di Milano l’accordo di ristrutturazione del debito senza la firma obbligatoria del suo principale creditore, cui deve 180 milioni di euro: la Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, bad company sotto il controllo del ministero dello Sviluppo Economico, rimasta a gestire una difficile liquidazione dopo la privatizzazione della compagnia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) È braccio di ferro a tre fra Cin, commissari diin amministrazione straordinaria e Mise sul salvataggio dell’ex compagnia marittima di bandiera che rischia ildopo che il pm deldi Milano, Roberto Fontana, ha chiesto ai giudici di decidere sul destino del vettore nel quale lavorano oltre 6mila persone. Compagnia Italiana di Navigazione del gruppo Onorato, proprietaria del marchio, ha depositato aldi Milano l’accordo di ristrutturazione del debito senza la firma obbligatoria del suo principale creditore, cui deve 180 milioni di euro: lain Amministrazione Straordinaria, bad company sotto il controllo del ministero dello Sviluppo Economico, rimasta a gestire una difficile liquidazione dopo la privatizzazione della compagnia ...

