Tennis, Masters1000 di Madrid: Berrettini soffre, ma batte Garin ed è in semifinale (Di venerdì 7 maggio 2021) In rimonta, uscendo da una situazione assai difficile, Matteo Berrettini (numero 10 del mondo, sarà lunedì al nono posto) batte il cileno Cristian Garin (numero 25 delle classifiche Atp) 5 - 7, 6 - 3, ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 maggio 2021) In rimonta, uscendo da una situazione assai difficile, Matteo(numero 10 del mondo, sarà lunedì al nono posto)il cileno Cristian(numero 25 delle classifiche Atp) 5 - 7, 6 - 3, ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #TENNIS #Berrettini Vs #Garin è un match valido per i quarti di finale del torneo #ATP #Masters1000 di #Madrid.… - ilveggente_it : ?? #TENNIS #Nadal Vs #Zverev è un match valido per i quarti di finale del torneo #ATP #Masters1000 di #Madrid: Ecco… - lorenzofares : In questo 2021 del #tennis ci sono stati finora 3 #ATP Masters1000, tutti con un ???? ai quarti Miami: #Sinner ???? (… - sportface2016 : #Tennis #MMOPEN #Berrettini-#Delbonis oggi in tv: ecco come vedere la sfida del #Masters1000 di #Madrid 2021 - sportface2016 : #Tennis #MMOPEN #Nadal-#Popyrin oggi in tv: ecco come vedere la sfida del #Masters1000 di #Madrid 2021 -