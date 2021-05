**Tennis: Master 1000 Madrid, Zverev supera Nadal e vola in semifinale** (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Colpo di scena nei quarti di finale del Master 1000 di Madrid (terra, montepremi 2.614.465 euro). Alexander Zverev (n.6 ranking) supera Rafa Nadal (n.2 ranking) in due set (6-4, 6-4) dopo un'ora e 45 minuti di gioco. Prestazione sottotono dello spagnolo, costretto ad arrendersi al miglior Zverev della stagione che in semifinale affronterà Dominic Thiem (n.4 ranking), abile ad eliminare a sua volta in tre set John Isner (n.39 ranking) Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Colpo di scena nei quarti di finale deldi(terra, montepremi 2.614.465 euro). Alexander(n.6 ranking)Rafa(n.2 ranking) in due set (6-4, 6-4) dopo un'ora e 45 minuti di gioco. Prestazione sottotono dello spagnolo, costretto ad arrendersi al migliordella stagione che in semifinale affronterà Dominic Thiem (n.4 ranking), abile ad eliminare a sua volta in tre set John Isner (n.39 ranking)

Ultime Notizie dalla rete : **Tennis Master Tennis: Delbonis ko, Berrettini ai quarti a Madrid Matteo Berrettini avanza ai quarti di finale del torneo di Madrid, terzo Master 1000 della stagione. Sull'"Arantxa Sanchez Stadium" il 25enne romano, n.10 ATP ed ottavo favorito del seeding, ha battuto l'argentino Federico Delbonis, n.77 del ranking, proveniente dalle ...

Tennis, l'armese Fabio Fognini partecipa agli Internazionali Bnl d'Italia Taggia. Fabio Fognini parteciperà agli Internazionali Bnl d'Italia di tennis , in programma dall' 8 al 16 maggio. Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver partecipato al Master 1000 Madrid, giocherà sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. L'armese, n. 28 del ...

