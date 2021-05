Tennis - Internazionali d'Italia, Sinner si racconta: 'Studio per diventare un giorno numero 1' (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel magazine di Gazzetta, l altoatesino si racconta: 'La pressione? Non ci penso e continuo a lavorare sodo. Un giocatore la pressione se la mette da solo, se vuole ottenere risultati importanti. Io ... Leggi su eurosport (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel magazine di Gazzetta, l altoatesino si: 'La pressione? Non ci penso e continuo a lavorare sodo. Un giocatore la pressione se la mette da solo, se vuole ottenere risultati importanti. Io ...

