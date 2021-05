Temptation island, Antonella Elia torna innamorata di Pietro Delle Piane: “Con lui è diverso” (Di venerdì 7 maggio 2021) Ha appassionato i telespettatori intraprendendo il il gioco di Temptation island 2020 con Pietro Delle Piane, per poi chiudere la loro lovestory alla luce degli alti e bassi avuti tra loro nel format, e ora Antonella Elia è al centro del gossip per aver ricucito i rapporti proprio con lo storico fidanzato. A rivelarlo è lei stessa, in una nuova intervista concessa a mezzo stampa, in cui in particolare l’opinionista del Gf vip 5 svela che il rapporto con l’attore è maturato rispetto al passato, tanto che nonostante le liti con lui oggi lei riesce a perdonargli tutto. Cosa che in altre relazioni, per lei, non accadeva. Questo perché, così come poi ammette la Elia, l’opinionista tv non riusciva a mettere una pietra sull’errore da parte dell’uomo, per un ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 maggio 2021) Ha appassionato i telespettatori intraprendendo il il gioco di2020 con, per poi chiudere la loro lovestory alla luce degli alti e bassi avuti tra loro nel format, e oraè al centro del gossip per aver ricucito i rapporti proprio con lo storico fidanzato. A rivelarlo è lei stessa, in una nuova intervista concessa a mezzo stampa, in cui in particolare l’opinionista del Gf vip 5 svela che il rapporto con l’attore è maturato rispetto al passato, tanto che nonostante le liti con lui oggi lei riesce a perdonargli tutto. Cosa che in altre relazioni, per lei, non accadeva. Questo perché, così come poi ammette la, l’opinionista tv non riusciva a mettere una pietra sull’errore da parte dell’uomo, per un ...

Advertising

TrashCafoni : Anticipazioni ironiche Ued speciale Temptation Island: Katia e Vittorio, - andread2paoli : @nomorebadvibess Anto mi ricordo che commentavi semore reazione a catena e temptation island quando c’ero anche io. Non so se eri tu - leeveean : @dayanemstanacc @Sabrina232223 @martasmkcsv @kfriedstripper Sì ma sicuramente è più normalizzato in Spagna. Però an… - nocchi_rita : RT @_ghanneliuss_: Oggi prestissimo iniziamo perché a quanto mi hanno riferito ci sono anche i casting per le coppie di Temptation Island #… - checazneso : @incazzzata Per poi risorgere non appena inizia temptation island -