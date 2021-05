Telesina | riapre il tratto ‘Pantano’ tra Ponte e Paupisi | si progetta nuovo intervento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati ultimati da Anas i lavori principali relativi alla manutenzione programmata del viadotto, situato in corrispondenza del km 52,900 della strada statale 372 “”, tra i territori comunali di, in provincia di Benevento. Nel dettaglio, le attività sono consistite, principalmente, in interventi di risanamento dei due impalcati metallici del viadotto, nella impermeabilizzazione della soletta, nel rifacimento dei giunti di dilatazione, nella realizzazione di opere di regimentazione idraulica e nel rifacimento della pavimentazione stradale con relativa segnaletica orizzontale, in corrispondenza dei tratti oggetto d’, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro. La conclusione delle lavorazioni principali ha permesso la ...