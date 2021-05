Tecnica F1: le soluzioni Ferrari per il GP di Spagna (Di venerdì 7 maggio 2021) La Tecnica in F1 non si ferma mai, e la Ferrari non fa eccezione. In occasione del GP di Spagna di questo weekend, la Rossa presenta alcune soluzioni aerodinamiche e meccaniche differenti, per adattare la SF21 al tracciato del Montmelo. L’obiettivo è di riscattare un GP del Portogallo un po’ sotto le aspettative, nel quale la McLaren l’ha sonoramente battuta. Arrivare davanti al team di Woking è fondamentale, per poter ambire all’obiettivo minimo del terzo posto nel mondiale costruttori. Andiamo a scoprire quali sono le configurazioni che il Cavallino sperimenterà questo weekend. Tecnica F1: cos’ha portato la Ferrari? Allo scorso GP di Portimao, la Ferrari aveva portato un fondo piatto con sei deviatori di flusso. Nel corso delle prove libere, Charles Leclerc e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Lain F1 non si ferma mai, e lanon fa eccezione. In occasione del GP didi questo weekend, la Rossa presenta alcuneaerodinamiche e meccaniche differenti, per adattare la SF21 al tracciato del Montmelo. L’obiettivo è di riscattare un GP del Portogallo un po’ sotto le aspettative, nel quale la McLaren l’ha sonoramente battuta. Arrivare davanti al team di Woking è fondamentale, per poter ambire all’obiettivo minimo del terzo posto nel mondiale costruttori. Andiamo a scoprire quali sono le configurazioni che il Cavallino sperimenterà questo weekend.F1: cos’ha portato la? Allo scorso GP di Portimao, laaveva portato un fondo piatto con sei deviatori di flusso. Nel corso delle prove libere, Charles Leclerc e ...

