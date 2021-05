Tajani si difende: “Frase su famiglia? Non volevo offendere nessuno” (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo essere finito nella bufera per la Frase “non esiste una famiglia senza figli”, Antonio Tajani si difende in un lungo post pubblicato su Facebook. “Mi spiace – scrive – che alcuni abbiano interpretato in maniera errata una mia Frase sulla famiglia, estrapolata da un intervento dedicato alla crisi demografica in Italia”. “Per fare fronte a questo fenomeno – spiega il coordinatore nazionale di Fi- le famiglie, ed in modo particolare le donne, devono essere messe in condizione di non considerare la maternità come una opportunità che leda il diritto al lavoro. E tocca allo Stato aiutare in modi diversi le donne (penso agli asili nido inseriti nel Recovery plan)”. Un “adeguato sostegno”, sottolinea il numero due di Forza Italia, “permetterebbe a molte famiglie di realizzare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo essere finito nella bufera per la“non esiste unasenza figli”, Antoniosiin un lungo post pubblicato su Facebook. “Mi spiace – scrive – che alcuni abbiano interpretato in maniera errata una miasulla, estrapolata da un intervento dedicato alla crisi demografica in Italia”. “Per fare fronte a questo fenomeno – spiega il coordinatore nazionale di Fi- le famiglie, ed in modo particolare le donne, devono essere messe in condizione di non considerare la maternità come una opportunità che leda il diritto al lavoro. E tocca allo Stato aiutare in modi diversi le donne (penso agli asili nido inseriti nel Recovery plan)”. Un “adeguato sostegno”, sottolinea il numero due di Forza Italia, “permetterebbe a molte famiglie di realizzare il ...

Advertising

La7tv : #tagada Antonio Padellaro commenta con ironia le dichiarazioni di #Tajani sulla difesa della famiglia: 'Difende la… - sastrep14 : RT @ultimenotizie: Dopo essere finito nella bufera per la frase 'non esiste una famiglia senza figli', Antonio #Tajani si difende in un lun… - occhio_notizie : Antonio #Tajani si difende dalla polemica scoppiata a seguito delle sue dichiarazioni sulla famiglia: 'Non volevo o… - BenJiDoGood : #Tajani si difende: 'Avete interpretato male ciò che ho detto. Intendevo dire che la massima espressione della donna è la carbonara' - Epesses59Tigre : RT @La7tv: #tagada Antonio Padellaro commenta con ironia le dichiarazioni di #Tajani sulla difesa della famiglia: 'Difende la famiglia, mol… -