Tajani: "La donna si realizza con la maternità. La famiglia? Senza figli non esiste'. È polemica (Di venerdì 7 maggio 2021) 'Leggo che Forza Italia dice che Senza figli la famiglia non esiste. Ma come si fa? Dico io, come?', ha commentato Filippo Sensi, deputato del Partito democratico. 'Ma veramente? No figli = no ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) 'Leggo che Forza Italia dice chelanon. Ma come si fa? Dico io, come?', ha commentato Filippo Sensi, deputato del Partito democratico. 'Ma veramente? No= no ...

Advertising

mariaederaM5S : Scandalose dichiarazioni di #Tajani. Inaccettabile che Tajani tenti di oggettivizzare la #donna innalzandola a mera… - Frances51070652 : RT @DarkLadyMouse: Quando #Tajani afferma che 'la donna si realizza pienamente con la maternità' suppongo stia pensando a Rita Levi Montalc… - ilTeneggio : RT @Lorena_Sca_: Io per #Tajani sono una donna irrealizzata e infelice. Lui per me è uno stronzo. - pirata_21 : #Tajani:'Una donna si realizza totalmente con la maternità'. Ma grazie a lui da oggi anche mandandolo a cagare. - beatricebiasco_ : RT @IlContiAndrea: Buon 1457 Ma basta! Tajani: 'La famiglia senza figli non esiste. La donna si realizza con la maternità” -