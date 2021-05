Tajani | “La donna si realizza con la maternità La famiglia? Senza figli non esiste È polemica

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Laè per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, manon”. Queste le parole pronunciate dal coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, nella conferenza stampa di FI sulle iniziative organizzate per la festa della mamma. Sempre nel corso della presentazione dell’iniziativa del movimento azzurro “Mamma è bello” ha affermato che “lanon è una fattrice, sipienamente con la”. Inoltre “essere mamme è un modo perrsi”. Le parole dinon sono passate inosservate e hanno incontrato le critiche di M5s e Pd. Prende le distanze anche il collega di partito Luigi Vitali, che in una nota ha sottolineato il fatto che si sia trattato di “un ...

...del movimento azzurro 'Mamma è bello' ha affermato che 'lanon è una fattrice, si realizza pienamente con la maternità'. Inoltre 'essere mamme è un modo per realizzarsi'. Le parole di...Una famiglia "senza figli non esiste" e "lasi realizza totalmente con la maternità": sono le parole pronunciate ieri dal coordinatore nazionale di Forza Italia Antoniodurante la presentazione di "Mamma è bello", una serie di ...Pd e M5s criticano le affermazioni del forzista. Prende le distanze anche il collega di partito Vitali: "Parole fuori dai principi liberali di Forza Italia" ...Antonio Tajani: “Una famiglia senza figli non esiste”. Politica - Il coordinatore nazionale di Forza Italia in vista della festa della mamma: “Dobbiamo tutelare il ruolo della donna permettendole cont ...